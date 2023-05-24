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Güncel
AA 24.05.2023 16:02

Nevşehir'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Nevşehir'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Nevşehir'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Fatih Mehmet Çöloğlu idaresindeki halk otobüsüne binen Sena Ç, yolculuk sırasında baygınlık geçirdi.

2000 Evler Mahallesi'nden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine seyreden otobüsün şoförü, güzergah dışına çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Nevşehir Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Sena Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çöloğlu, gazetecilere, uzun yıllar ambulans şoförü olarak hasta taşıdığını, emekli olduktan sonra da görevini zaman mekan ayrımı yapmadan sürdürdüğünü belirtti.

Aynadan yolcunun yere yığıldığını görünce önce müdahalede bulunduğunu ardından hastaneye ilerlediğini anlatan Çöloğlu, "Kadın baygınlık geçirince aracı kenara çekip müdahalede bulunduk. Sonra da duraklarda hiç durmadan hastaneye teslim ettik." diye konuştu.

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