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Güncel
AA 24.05.2023 15:39

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Zorlu geçen kışın ardından Ağrı'daki Sinek Yaylası'na baharın renkleri hakim oldu.

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Ağrı'nın kuzey doğusunda yer alan ve Kars-Iğdır sınırlarına kadar geniş bir alana yayılan yayla, sahip olduğu su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda göçer aile ve binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi

Zorlu geçen kışın ardından baharda havaların ısınmasıyla eriyen karlar ve son yağmurlar yaylayı canlandırdı.

Bazı bölgelerinde hala karların erimediği yaylada, 2400 rakımdaki volkanik platolar üzerinde yer alan menderesler ve çevresinde çiçeklerin, gür çayır ve çimenlerin renk cümbüşü yaşanıyor.

Göçerlere ait hayvanların da otlamaya başladığı yayla ve mendereslerin olduğu bölge drone ile görüntülendi.

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