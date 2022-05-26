Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir ve İstanbul adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K, emniyet ekiplerince yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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