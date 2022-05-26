Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir ve İstanbul adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K, emniyet ekiplerince yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.