Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de aranan şahıslara operasyon: 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: getty]
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 firari şahıs yakalandı.
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik olarak aolis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 firari şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı ticareti veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S. ve çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Nevşehir Polis Uyuşturucu
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