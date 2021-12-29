Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatları arasında fark, gramajlarda eksiklik ve hijyen yetersizliği tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde, bir market görevlisinin görüntü almaya çalışan gazetecilere engel olmaya çalışması nedeniyle kısa süre gerginlik yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zincir marketlere ve tüm esnafa yönelik tüketiciyi korumak amacıyla denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatları kontrolünün yapıldığını aktaran Arslan, "Ayrıca hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bir markette bulunan ekmek gramajlarında eksiklik tespit ederek, tutanağımızı tuttuk. Gerekli cezai işlemler yapılacak. Bu konuda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü olarak çok hassasız." diye konuştu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, zabıtaların iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve gramaj kontrolü yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldığını vurguladı.

Ürünleri kasaya götüren zabıta ekiplerinin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdığını anlatan Palancıoğlu, "Tüm ekipleriyle vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan zabıtalarımız, 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ürgüp ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarını kontrol etti.