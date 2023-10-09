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Güncel
İHA 09.10.2023 14:35

Nevşehir'de ceviz ağacının 3 asırlık olduğu tescillendi

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve halen meyve vermeye devam eden ceviz ağacının 300 yaşında olduğu tescillendi.

Nevşehir'de ceviz ağacının 3 asırlık olduğu tescillendi

Nevşehir’de 'Anıt Ağaçları Tespit Derleme, İnceleme ve Sayısallaştırma Projesi' çerçevesinde yürütülen çalışma sonrasında tespit edilen 41 anıt ağaçtan 3 tanesi 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi. 38 anıt ağacın da tescil işlemleri devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın; Nevşehir’de anıt ağaçların tespit derleme, inceleme ve sayısallaştırılması yönünde yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

"Nevşehir'de tescilli 45 anıt ağaç var"

Nevşehir’de şu ana kadar bakanlık tarafından tescil edilmiş 4 tane ağacın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, “Bölgemizde Nevşehir ilinin anıt ağaçları başlıklı bir proje geliştirdik. Bu proje çerçevesinde bölgemizde 4’ü bakanlık tarafından, 41 tanesi de bizim tarafımızdan tescil edilmiş toplamda 45 anıt ağaç olduğunu tespit ettik. Bu ağaçlardan bir tanesi de Hacıbektaş ilçesinde bulunan anıtsal ceviz ağacı. Bu ağacımız özellikle görsel ve boyutsal açıdan önemli bir ağaç. Ağacımız ile ilgili hazırladığımız tescil raporunda yaşının 300 olduğunu tespit ettik. Bu ağacın anıt ağaç olduğu yönünde uygundur raporu verildi. Bu ağaç özellikle bu bölgede sıklıkla gördüğümüz ağaçlardan bir tanesi. Anacak bu ağacın diğer anıtsal ağaçlardan farkı dallarının ve budaklarının toprağa değmesi ve yeniden yükselmesi. Bu açıdan da güzel bir görüntü sunuyor. Ağacımızın gövde çevresi yaklaşık 5 metre, boyu 10 metre, tepe çapının ise 28 metre olduğu tespit edildi. Bu ağacımız yaşına rağmen bol ceviz veren sağlıklı bir ağaç olarak yaşamına devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Bölgede şifalı ağaç olarak biliniyor"

Ağacın bulunduğu alanın sahibi Taki Çelik de, "Bu ağacımızın 300 yaşında olduğu tescillendi. Halen meyve vermeye devam ediyor. Bölgede şifalı ağaç olarak da biliniyor. Biz elimizden geldiği şekilde bakımını yapıyoruz. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Bundan sonraki süreçte ise ağacımız koruma altına alınırsa devletimiz tarafından daha güzel bakılacağına inanıyorum. Nevşehir bölgesinde böyle bir ağaç beklemiyorlar. Buralar biraz kuraklık, bu nedenle böyle bir ağaç ile karşılaşınca şaşırıyorlar. Ağacımızın görüntüsü çok güzel. Doğal bir çadır içinde oturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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