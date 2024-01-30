Az Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.01.2024 18:32

Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de son bir haftada asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bir haftalık genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık, aile içi şiddet, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olaylarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, 49 aracı kontrol etti, 6 sürücüye cezai işlem yapıldı, 86 kişiyi sorguladı.

Aranan 16 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
19:12
Biden, Ürdün'deki saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdı
18:47
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı
18:41
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak'ta Avrupa'nın en yoğunu oldu
18:26
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail son bir haftada 1348 Filistinliyi öldürdü
18:27
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ