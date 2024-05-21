Nevşehir'de bulunan ve nadir görülen yavru baykuş koruma altına alındı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında motoruyla gezen Cengizhan Örs, bitkin halde nesli tükenmek üzere olan bir yavru baykuş buldu.

Türüne göre de oldukça iri olan yavru baykuşu bulan Cengizhan Örs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.

Ekipler baykuşu koruma altına aldı

İhbar üzerine verilen adrese giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri nesli tükenmekte olan yavru baykuşu teslim alarak koruma altına aldı.

Nevşehir'de koruma altına alınan baykuş gerekli tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakılacak.