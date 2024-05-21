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Güncel
AA 21.05.2024 14:52

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar ve Sarayakpınar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Servis denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde araçlar ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenciler ve sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

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