Kahramanmaraş'ta silahlı tartışma: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G., evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda C.G., tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.