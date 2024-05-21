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Güncel
AA 21.05.2024 13:44

Kayseri'de kütüphanelerden ilk 5 ayda 819 bin 776 kişi yararlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphaneleri 2024 yılının ilk 5 ayında 819 bin 776 kişi ziyaret etti.

Kayseri'de kütüphanelerden ilk 5 ayda 819 bin 776 kişi yararlandı
[TRT Haber (Arşiv)]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 kütüphaneyi 2024 yılının ilk 5 ayında 819 bin 776 kişi ziyaret etti. 

Kütüphanelerin doluluk oranı diğer yıllara oranla yüksek. Ziyaretçi sayısının artmasında Merkez Kütüphane'nin çalışma saatlerinin 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde ayarlanmasının etkisi var.

"Kayseri okuyan ve okutan bir şehirdir"

2024 yılının ilk 5 ayında ise 819 bin 776 kişiyi ağırladıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili şöyle konuştu:

"1 yılda 2 milyon 209 bin kişiyi aştı. 2024 yılında bu sayının daha fazla olacağını gözlemlemekteyiz. Kütüphaneden 5 ayda ödünç alınan kitap sayısı 162 bin 615 oldu. Kayseri okuyan ve okutan şehirdir. Kütüphanelerimiz ile birlikte 'kitap kafe' mantığı içerisinde gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Gençlerimizin teknoloji ve iletişim çağında, hem kütüphanelerimizin zenginliğini arttırıyoruz hem de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bakanlığımız ile müşterek halk kütüphanesi çalışması yapacağız."

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Kayseri Kütüphane Millet Bahçesi Recep Tayyip Erdoğan
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