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Güncel
DHA 21.05.2024 14:55

Mersin'de aranan 2 şahıs yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de aranan 2 şahıs yakalandı
[Fotograf: DHA]

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 2 ayrı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, ilk operasyonu Toroslar ilçesinde "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan M.Ş. için yaptı.

Yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanan ve sürekli adres değiştiren M.Ş.'nin kullandığı kimlik bilgisinden yola çıkan Jandarma ekipleri şüpheliyi gittiği hastanede yakaladı.

2 ayrı operasyonda 2 şüpheli yakalandı

2'inci operasyon ise Erdemli ilçesinde gerçekleşti. Operasyonda. başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suçundan 15, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçundan 7, hırsızlık suçundan 3, basit yaralama ve kişisel verileri ihlal suçundan 2 ayrı suç kaydı olmak üzere toplam 27 suç dosyasından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda  A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'na getirilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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