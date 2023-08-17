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Güncel
AA 17.08.2023 17:37

Nevşehir'de alt yapı için 900 milyon liralık proje hayata geçiriliyor

Nevşehir Belediyesince kent merkezindeki alt yapı ağının güçlendirilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde 900 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Nevşehir'de alt yapı için 900 milyon liralık proje hayata geçiriliyor

Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren kentin önemli problemlerinden içme suyu konusundaki sorunların çözümü için çaba harcadığını belirtti.

İki yıl öncesine kadar kent merkezinde yılda ortalama 700 alt yapı arızası ile karşılaştıklarını, bazı semtlerde sık sık su kesintileri yaşandığını kaydeden Savran, geçen süreçte yaptıkları çalışmalarla alt yapı ağının yüzde 25'ini yenilediklerini aktardı.

Arıza kaynaklı su kesintilerinin büyük ölçüde önüne geçildiğini belirten Savran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nevşehir'i daha modern ve güçlü içme suyu alt yapısına kavuşturmak için DSİ ile yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık 900 milyon lira tutarındaki proje ile içme suyu ana ishale hatları tamamen yenilenecek. Arsenik arıtma tesisi kurulacak ve 20 bin ton kapasiteli üç yeni su deposu yapılacak. Bu çalışmalarımızın 150 milyon lirayı kapsayan kısmında ihale aşamasına gelindi"

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