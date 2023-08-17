Parçalı Bulutlu 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.08.2023 17:33

Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı

Erzincan'da cam makineleri imalatı yapan Mehmet Temel, Kovid-19 salgını döneminde işleri yavaşladığı için yaptığı karavanlara talep artınca fabrika kurmak için çalışmalara başladı.

Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı

Yaklaşık 10 yıldır kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde cam kesme ve ısıcam ile ısıya dayalı macun makinesi imal eden Temel, izole yaşama yönelimin olduğu Kovid-19 salgını döneminde ailesi için çekme karavan yaptı. Akrabaları ve arkadaşlarından da karavan talebi alan Temel, yönünü bu sektöre çevirdi.

Fabrikasında makine üretiminin yanı sıra yaptığı 5 çekme karavanı da satan Temel, seri üretim için girişimde bulundu. Temel, 1300 metrekare kapalı alanda kurmaya başladığı fabrikaya gerekli makineleri sipariş etti. Mehmet Temel, cam kesme ve ısıcam ile ısıya dayalı macun makinesi ürettiğini, ürünlerini yurt içi ve dışına pazarladığını söyledi.

Irak, Suudi Arabistan, Yunanistan, Gürcistan ve Kıbrıs'a makine ihraç ettiğini belirten Temel, "Talep pandemide biraz durgunlaştı ama şimdi tekrar kıpırdanma var. Hedefimiz burada aşağı yukarı 35-40 personel çalıştırmaktı, maalesef bulunduğunuz bölgede yeterli personel bulamıyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımız 'bize de yap' deyince biz de 'olur' dedik"

Salgın sürecinde işlerinin duraksadığını ve bu dönemde karavan fikrinin geliştiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde kendimize bir karavan yaptık. Arkadaşlardan da talep gelmeye başladı ve 'bize de yap' denilince biz de 'olur' dedik. Şehir dışından da talepler gelmeye başladı şimdi yeni yerimizi yapıyoruz. 1300 metrekare kapalı alana sahip. Seri üretime geçerek daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni yerimizi yapıyoruz. Makinelerimizin siparişini verdik, alanın inşaatı bitince makineler gelecek, seri üretime geçeceğiz.` Ürettiği karavanların özelliklerinden bahseden Temel, `Yaptığımız karavan, doğaya gittiğiniz zaman hiçbir yere bağlı olmadan kendi enerjisini üretebiliyor. İç ve dış duş imkanı var. Sıcak, soğuk su sistemi bulunuyor. Hiç kimseye bağlı olmadan doğada çocuklarınızla rahat bir yaşam sürdürebiliyorsunuz" dedi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Hakkari'de mobil ekipler çocuklar için sahada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
18:48
Sanatçı Cahit Seyhanlı son yolculuğuna uğurlandı
18:38
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
18:25
Fransa'da yangınının yayılmasından halk sorumlu tutuldu
18:21
NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok
18:06
Mardin'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
Malezya’da özel jet otoyola düştü: 10 ölü
Malezya’da özel jet otoyola düştü: 10 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ