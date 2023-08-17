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Güncel
İHA 17.08.2023 17:41

Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat dün 19.45 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ mevkiinde meydana geldi.

S.P. (41) idaresindeki otomobil, ön lastiğinin patlama sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü S.P., B.P. ve G.P. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarının ardından olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı. 

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