Nevşehir’de 9 bin araç sürücüsü denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince Nevşehir Valiliği koordinesinde trafik denetimi yapıldı. Denetim çerçevesinde vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 bin 195 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Hız ihlalinden bin 180, kırmızı ışık ihlalinden 137, hatalı parktan 134, taşıma kanuna muhalefetten 29, diğer maddelerden 472 olmak üzere toplam bin 952 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 8 araç trafikten men edilirken 28 yaralanmalı kazada 61 şahıs yaralandı.