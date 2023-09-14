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Güncel
AA 14.09.2023 14:16

Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 66 kişiye işlem yapıldı, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam etti.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 olayda 11 şüpheliye, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak" suçundan 39 olayda ise 55 şüpheliye yönelik 47 olayda 66 şüpheliye işlem yaptı.

Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 9 bin 110 lira ve 100 dolar suç geliri para ele geçirdi.

Polislerce gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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