Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.09.2023 13:19

Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 genç bıçaklandı

Burdur’da gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 şahıs bıçakla yaralandı.

Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 genç bıçaklandı

Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan, aralarından biri yabancı uyruklu olan iki grup genç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.B.S (18) yanında taşıdığı bıçakla yabancı uyruklu Z.M.’yi (17) göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini duyan iki grup kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahısları bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında bulunan H.B.S. gözaltına alınırken diğer gruptan olup bıçakla yaralanan Z.M. de bulunarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.M.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi
15:00
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
14:46
İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı
14:44
İngiltere, Almanya ve Fransa, taahhütlerini yerine getirmeyen İran'a tepki gösterdi
14:39
Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti
14:28
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ