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Güncel
AA 14.09.2023 14:51

Kırıkkale'deki trafik uygulamalarında 37 bin 114 araca ceza yazıldı

Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 37 bin 114 araca cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale'deki trafik uygulamalarında 37 bin 114 araca ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-12 Eylül'de il genelinde yapılan trafik kontrollerinde 13 bin 475 araç denetlendi.

Ayrıca, 273 araca hatalı park, 2 bin 985 araca kırmızı ışık, 17 bin 806 araca farklı trafik kuralları ihlalinden, 16 bin 50 araca da Elektronik Denetim Sisteminden (EDS) cezai yazıldı.

Toplam, 37 bin 114 araca cezai işlem uygulandığı kontrollerde, 118 araç da trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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