Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların serbest zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla belediye tarafından başlatılan kurslar sürüyor.

KAÇEM'in farklı semtlerdeki eğitim atölyelerinde kadınlar, cam işleme, el sanatları, çeyiz ürünleri hazırlama, giyim ve tekstil ürünleri hazırlama eğitimlerine ücretsiz katılabiliyor.

KAÇEM kurslarına katılan çocuklu anneler için de atölyelerde çocuk oyun alanları hizmet veriyor.