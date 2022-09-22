Doğa, mağara ve demiryolu ile antik kent gezileri gibi alternatif turizm çalışmalarının yapıldığı Safranbolu'da, safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi de uygulanmaya başladı.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje doğrultusunda tarihi ilçede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 75 dekarlık bahçe oluşturuldu.

Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçede, safran ve lavanta bitkilerinin ekimine başlandı.

Müze, distilasyon tesisi, satış ve eğitim merkezinin de kurulacağı bahçe, ziyaretçilere açık hale getirilecek. Böylece daha çok turistin ilçeye gelmesi sağlanarak agroturizme katkı sağlanması hedefleniyor.