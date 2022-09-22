Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramada, bin 750 litre kaçak içki, 343 litre etil alkol, 468 alkollü içecek aroması ve damıtma kazanı ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Kaçak İçki
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