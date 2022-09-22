Yıldız Kadın Boks Milli Takımı sorumlu antrenörlüğünün yanı sıra Çankırı'nın Orta ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürü olan Ahmet Çınar, 59 olan madalya sayısını Avrupa Şampiyonası'nda 70'e çıkarmak istiyor.

Yaklaşık 32 yıldır boksla uğraşan Çınar, Türkiye ve uluslararası alanda bugüne kadar sorumlu olduğu takımlardaki sporculara, 269 madalya kazandırdı.

İtalya'da 25 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorumlu olduğu Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'na bu güne kadar uluslararası maçlarda 59 madalya kazandıran Çınar'ın hedefi İtalya'da madalya sayısını 70'e çıkarmak.

"Milli takıma 24 boksör kazandırdım"

Son 10 yıldır Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın sorumlu antrenörü olduğunu anlatan Çınar, "Milli takımda 12 altın, 14 gümüş ve 33 bronz madalya olmak üzere toplam 59 madalya kazandık. Çankırı'nın Orta ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapıyorum. İki görevi birlikte yürütüyorum. Çankırı'da boks il temsilcisiyim. Çankırı'dan milli takıma 24 boksör kazandırdım. Avrupa, dünya derecesi yapmış sporcuları Türk Milli Takımı'na kazandırdık. Bu sayede Çankırı'dan 33 altın, 48 gümüş ve 129 bronz olmak üzere toplamda 210 Türkiye ve uluslararası derece kazandık" dedi.