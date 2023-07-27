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Güncel
İHA 27.07.2023 14:32

Nesli tükenmek üzere olan alaca sansar Nevşehir’de görüldü

Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir'de köpekle kavga ederken görüntülendi.

Nesli tükenmek üzere olan alaca sansar Nevşehir’de görüldü

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde çobanlık yapan Bülent Çelik köyünde koyun otlatırken ilk defa karşılaştığı alaca sansarın koyun köpekleri ile kavgasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Çoban Bülent Çelik, “Bugün ömrümde ilk defa hayvanları otlatırken değişik bir hayvan türüyle karşılaştım. Köpeklerin havlama sesini duyup yanlarına gittiğimde alaca sansarı gördüm. Bölgede nadir rastlanılan bu hayvanı ömrümde ilk defa gördüm. Karşılaştığım bu anları video çekerek köylülere sordum ama bilen çıkmadı. Yaşadığım olay karşısında hayretler içerisinde kaldım” dedi.

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