Niğde'de köylerin içme suyu depolarının elektriği güneşten karşılanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Güdümlü Projesi kapsamında desteklenen "Aktaş Oyma Depo Üstü GES Projesi" için düzenlenen imza törenine, Vali Mustafa Koç, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Niğde 2. OSB Müdürü Abdullah Bay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Mustafa Koç, projenin hayata geçmesiyle köylerin içme suyu depolarının elektrik faturalarında iyileşme olacağını belirtti.

Proje kapsamında Aktaş yer altı oyma depolarının üzerlerine lisanssız 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacağını ifade eden Koç, "Ayrıca aynı projeyle 10 kilovat gücünde polimer elektrot veya proton değişimli membran hidrojen gazı elektrolizörü hidrojen üretim sistemi kurulacak. Sistem sadece su ve offgrid PV enerji kaynağı kullanılarak ortalama 1800 kilogram/yıl hidrojen üretecek. Sistem, proje lokasyonu şartlarında yılda ortalama 100 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek" bilgisini verdi.

Koç, elde edilecek hidrojeni kullanmak için 300 metrekare sera kuracaklarını ve çilek üreteceklerini bildirdi.

Niğde'de 131 köydeki 160 içme suyu deposunun verimlilik düzeyleri araştırılarak rapor hazırlanacağını ve projenin buna göre yapılacağını belirten Koç, şunları kaydetti:

"İlimizde yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir çevre ve kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretiminin sağlanması noktasında ilimizdeki ve TR71 bölgesindeki ilk proje olacak. Projemizin başlamasıyla yeşil hidrojen üretimi ve kamu yararına kullanım alanında Valiliğimiz proje birimi tarafından hazırlanmış özgün ve yenilikçi nitelikteki diğer projelerimizin de hayata geçirilmesi için iyi uygulama örnekleri somut biçimde ortaya konulmuş olacak"

​​​​​​​Koç, 24 milyon lira olan proje bedelinin yüzde 50'sinin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağını ifade etti.