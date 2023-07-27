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Güncel
AA 27.07.2023 13:18

Kuveyt'te çeşitli suçlardan hüküm giyen 5 kişi idam edildi

Kuveyt'te 8 yıl önce Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırının failinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin idam edildiği açıklandı.

Kuveyt'te çeşitli suçlardan hüküm giyen 5 kişi idam edildi
[Fotograf: AFP]

Kuveyt Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, idama mahkum edilen biri Kuveyt, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişinin cezaları infaz edildi.

İdam edilenlerden ikisinin Mısır ve Sri Lanka uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, diğer iki kişinin uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Kasten adam öldürme, fuhuş, ateşli silah kullanma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan ceza alan mahkumlardan Abdurrahman Sabah'ın terör örgütü DEAŞ mensubu olmak ve terör eylemine karışmaktan suçlu bulunduğu duyuruldu.

Abdurrahman Sabah, 2015'te Şiilere ait İmam Sadık Camisi'ne yönelik bombalı saldırıya karışmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

İmam Sadık Camisi'ne 26 Haziran 2015'te düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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