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Güncel
AA 27.07.2023 12:18

Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak

Trabzon'da fındık toplama tarihleri belirlendi.

Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan komisyon, fındık toplama tarihlerinin tespit için bir araya geldi.

Toplantıda, Trabzon için fındık toplama başlangıç tarihi sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 19 Ağustos, yüksek kesim için ise 26 Ağustos olarak belirlendi.

Fındık ihracatı ise sahil kesimindeki hasadın başlamasından bir hafta sonra yapılabilecek.

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