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Güncel
AA 27.07.2023 11:51

Kastamonu'da 110 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da daire satma vaadiyle 110 kişiyi 3 milyon dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kastamonu'da 110 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden F.F, S.G, M.E.K, T.B. ve B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daire satma vaadiyle 110 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelileri yakalamaya yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla 7 kişiyi gözaltına almıştı.

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