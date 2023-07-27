Kastamonu'da 110 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden F.F, S.G, M.E.K, T.B. ve B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 zanlı ise serbest bırakıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daire satma vaadiyle 110 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelileri yakalamaya yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla 7 kişiyi gözaltına almıştı.