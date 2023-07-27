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Güncel
AA 27.07.2023 11:27

Kırşehir'de jandarma KADES uygulaması hakkında bilgi verdi

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara, aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkına bilgi verdi.

Kırşehir'de jandarma KADES uygulaması hakkında bilgi verdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Karahıdır köyünde ikamet eden 35 kadına ve merkeze bağlı Kortulu köyünde mevsimlik işçilerden 10 kadına ulaştı.

Çalışma kapsamında kadınlara, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, KADES ve elektronik kelepçe, "Kadına El KAL-KA-MAZ" projesi uygulamaları anlatılırken, erken yaşta evlilik, kız çocuklarının eğitimi, aile saadetini korumanın önemi ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekiplerince kadınlara broşür dağıtılarak, cep telefonlarında ise KADES programının kurulumu sağlandı.

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