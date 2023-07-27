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Güncel
İHA 27.07.2023 10:19

Kars’ta polisten hırsızlık ve yankesicilik uyarısı

Kars’ta polis vatandaşları hırsızlık ve yankesicilik olaylarına maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars’ta polisten hırsızlık ve yankesicilik uyarısı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nce halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlar, evden hırsızlığa ve yankesiciliğe karşı bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince 13.07.2023 ile 21.07.2023 tarihleri arasında vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık konulu suçlara karşı bilgilendirme yaparak toplam 2 bin adet broşür dağıttı. Ayrıca polis, vatandaşlara ikametgahları civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi hattına hemen bilgi verilmesinin önemine değindi. 

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