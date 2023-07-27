Açık 35.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.07.2023 11:25

Ağrı'da yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı, 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'da yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı

İlçeye bağlı Mutlu köyü Bat yaylasında dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki Emrah Harman ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Yayladaki vatandaşlar Harman'ın üzerini toprakla örterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince araca konularak yolda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırılan Harman, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harman, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Harman'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve olayda 30 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Kars’ta polisten hırsızlık ve yankesicilik uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Azerbaycan: Ermenistan, Laçın yolu hususunda siyasi manipülasyon yapıyor
12:15
İzole hayat için Rocky Dağları'nda yaşayan 3 kişi hayatını kaybetti
12:17
Son iki ayda FETÖ'ye 905 operasyon yapıldı
12:19
Türkiye'den İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’na kınama
12:11
Kargo İHA Türkiye'deki ilk yükünü güvenlik güçleri için taşıyacak
11:49
Emekli sandığı kapsamındakilerin zam farkları yarın ödenecek
Munzur Çayı'nda düzenlenen kano turları turistlerin gözdesi oldu
Munzur Çayı'nda düzenlenen kano turları turistlerin gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Denizlerin yeni oyuncusu Kama: Türkiye’yi en üst lige çıkaracak
Denizlerin yeni oyuncusu Kama: Türkiye’yi en üst lige çıkaracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ