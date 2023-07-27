Ağrı'da yaylada yıldırımın isabet ettiği genç ağır yaralandı

İlçeye bağlı Mutlu köyü Bat yaylasında dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki Emrah Harman ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Yayladaki vatandaşlar Harman'ın üzerini toprakla örterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince araca konularak yolda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırılan Harman, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harman, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Harman'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve olayda 30 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.