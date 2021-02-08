Osmaniye'de dağ yamaçlarından ya da bahçelerden nergisleri toplayan vatandaşlar, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kızuyusuflu köyünde yaşayan Bedriye Türkmenoğlu, AA muhabirine, baharın müjdecisi nergislerin hem güzel görüntüsü hem de kokusuyla tercih edildiğini söyledi.

Bahçesinde nergis yetiştiren Asile Tarımcı da nergisin demetini 5 liraya satarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.