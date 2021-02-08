Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.A.D. ile 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.N. yakalandı.
Üç firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ
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