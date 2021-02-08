Adapazarı ilçesinde bulunan fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalınması ile ilgili Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede siyah renkli bir aracın fındık deposuna gelip, bir süre durduktan sonra ayrıldığını belirledi. Araçtan yola çıkarak incelemeyi derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin gündüzleri depoda bekçi olarak çalışan Ö.D. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı fındıkların parasıyla bahis sitelerinde kumar oynadı

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.D. sorgusunda ise internet siteleri üzerinden bahis oynadığı, bundan dolayı da kaybettiği paraları tekrar kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve hırsızlıktan elde ettiği paraları da tekrardan bahis sitelerinde kaybettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.