Ağrı üzerine Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Duru'nun yapılan tetkiklerde böbrek kanalında darlık tespit edildi.

Üroloji uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve çocuk cerrahı Op. Dr. Rabia Atay tarafından hastanede ilk kez kapalı yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı.

Sağlığına kavuşan Duru, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Dr. Demirkıran, kapalı yöntemle gerçekleştirdikleri operasyonla hastanın şikayetlerini giderdiklerini belirterek, "Bu ameliyat genellikle üçüncü basamak hastanelerde yapılmaktadır." dedi.

Op. Dr. Atay da yapılan ameliyatın ardından hastanın 2 gün içinde yürümeye başladığını ifade ederek, kısa sürede de hastayı taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.