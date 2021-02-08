Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 11 yaşındaki çocuk kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta böbrek rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Aynur Duru, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
Ağrı üzerine Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Duru'nun yapılan tetkiklerde böbrek kanalında darlık tespit edildi.
Üroloji uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve çocuk cerrahı Op. Dr. Rabia Atay tarafından hastanede ilk kez kapalı yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı.
Sağlığına kavuşan Duru, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.
Dr. Demirkıran, kapalı yöntemle gerçekleştirdikleri operasyonla hastanın şikayetlerini giderdiklerini belirterek, "Bu ameliyat genellikle üçüncü basamak hastanelerde yapılmaktadır." dedi.
Op. Dr. Atay da yapılan ameliyatın ardından hastanın 2 gün içinde yürümeye başladığını ifade ederek, kısa sürede de hastayı taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.
Son Haberler
- 16:14
- 16:18
- 15:59
- 16:01
- 16:01
Sıradaki Haber
Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz