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Neowise kuyruklu yıldız, Kütahya semalarında gözlendi
[Fotoğraf: AA]
C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız, Kütahya'da 1820 rakımlı Türkmen Dağı'ndan çıplak gözle gözlendi.
Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "NEOWISE" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kütahya'da 1820 rakımlı Türkmen Dağı'ndan çıplak gözle gözlendi.
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