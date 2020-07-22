İranlı iki girişimci, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları fabrikada, çöpe atılan plastik ürünleri dizel yakıta dönüştüren makine üretiyor.

İranlı girişimciler Ahmad Rastgoo ve Mehrdad Fojlaley, plastiği motorine dönüştüren makinelerin üretimi için ülkelerinde istedikleri desteği alamayınca Van'a gelerek organize sanayi bölgesinde (OSB) fabrika kurmak için başvuruda bulundu.

OSB yönetim kurulu tarafından talepleri olumlu karşılanan girişimciler, kendilerine 3 yıllığına kiraya verilen bir dönümlük alana fabrika kurdu.

Yerli Malı Üretim Belgesi, ISO 9001 ve CE belgeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gerekli izinleri alan girişimciler, belediyelerin plastik çöp sorununu çözecek makinelerin ilk prototiplerini üretti.

Makinelerde proliz teknolojisini kullanan girişimciler, bu sayede plastik atıkları yüksek ısıdan geçirerek önce sıvı hale, ardından da ayrıştırma yöntemiyle dizel yakıta dönüştürüyor.

Makinelerin seri üretimi için çalışmalara başlayan yatırımcılar, şimdiden başta ülkeleri İran olmak üzere Gürcistan, Irak ve Afganistan'dan talep aldı.

Girişimcilerden Ahmad Rastgoo, AA muhabirine, Ar-Ge çalışmalarının ardından kurulan fabrikada üretime başladıklarını söyledi.

Üretilen makinelerde 100 kilogram plastikten 75 litre dizel yakıt elde ettiklerini anlatan Rastgoo, "Canlıların hayatını kurtaracak, dünyayı daha da güzelleştirecek bir proje geliştirdik. Hedefimiz plastiği dünya üzerinde olabildiğince yok etmek ve enerji kaynağına dönüştürmek. Nitekim plastik maddeler 2 bin 500 yıl doğada çözülmeden kalabiliyor. Çevreye çok zarar veriyor. Bu nedenle plastiği enerjiye dönüştürme kararı aldık." diye konuştu.

Plastik çöplerden elde edilen motorinin tüm motorlu araçlarda, gemi ve iş makinelerinde kullanılabileceğini belirten Rastgoo, şunları kaydetti:

"En çok gemilerde ihtiyaç duyulan bir makine. Gemiler bazen aylarca yol alabiliyor. Bu nedenle çok sayıda plastik atık oluşuyor. Bu plastiği akaryakıta dönüştürerek tasarruf sağlayabiliriz. Bunun için makineler gemilere entegre edilebilir. Bu proje için farklı ülkelerden davet aldık ama Türkiye'yi seçtik. Bunun nedeni Türkiye üzerinden dünyaya açılma şansımızın fazla olması. Türkiye'nin daha açık bir pazarı var. Buradan dış dünyaya daha iyi açılabiliriz. Şimdiden Irak, Gürcistan, Afganistan ve İran'dan talep topladık. Seri üretimin hızlanmasıyla 70 ila 100 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz."

"Diğer motorine göre zararı daha az"

Mehrdad Fojlaley da makineye atılan plastik atıkların oksijensiz ortamda yakılarak likit haline getirildiğini ardından filtre işlemleriyle motorine dönüştürüldüğünü anlattı.

Yaklaşık sekiz ay boyunca proje üzerine çalıştıklarını ifade eden Fojlaley, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının laboratuvarlarında olumlu sonuçlar aldık. Ürettiğimiz motorin Avrupa standartlarına uygun. Bu makinelerle atık durumdaki bir plastiği değerli bir maddeye dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz motorinin havayı kirletme oranı diğerlerine göre çok daha az. Bu da araçların motorlarına olumlu yansıyor."