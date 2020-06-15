Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Yurt içinden ve dışından binlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Dağı ile soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile adeta muhteşem bir görüntü sergiliyor.

Hafta sonunu değerlendirmek için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ise, aileleri ile birlikte doğa ile iç içe güzel günün tadını çıkartıyor. Ziyaretçilerin bazıları kamp kurarken, bazıları sahil şeridinde veya ormanlık alanda tur atıyor, bazıları da piknik yapıyor.