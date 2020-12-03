Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 48 oyuncunun testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Covid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs NBA
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