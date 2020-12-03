Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şehit Uzman Çavuş için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'a başsağlığı diledi.
Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zeytin Dalı Bölgesinde hain terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmeçtiğimiz Mehmet Altun'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Zeytin Dalı Bölgesinde hain terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmeçtiğimiz Mehmet Altun'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/cLw4X4bZN3
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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