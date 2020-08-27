Oruç Reis’in görev süresi daha önce 23 Ağustos olarak Navtex ile duyurulmuştu, Yeni bir Navtex ile görev süresi 4 gün uzatılmıştı. Son Navtex ilanı ile Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı bildirildi. Peki, Navtex nedir?

Navtex nedir?

Navtex denizcilere seyir ile ilgili en son acil bilgilerin, meteorolojik raporların, tehlike mesajlarının özel olarak geliştirilmiş vericiler ve alıcılar vasıtası ile ulaştıran otomatik seyir uyarı teleks sistemidir.

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmakta.

Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı nitelikte. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sitesinde de yayınlanıyor.

Oruç Reis göreve devam ediyor

Daha önce 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar uzatılan Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yeni bir Navtex ilan edildi.

Sismik araştırma çalışmalarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni yayınlanan Navtex'te Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu.

Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.



Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.