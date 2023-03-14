BBC'nin haberinde, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF) üyelerinin, ordunun Nan Nein köyünü bombaladığını söylediği öne sürüldü.

Bombalamanın ardından Myanmar ordusunun hava kuvvetleri ve topçularının köye girdiği ve bir manastırda saklanırken buldukları köylüleri öldürdüğü savunuldu.

KNDF'nin yayımladığı bir videoda, 3'ü Budist rahiplerin giydiği turuncu cüppeli olmak üzere manastırın önüne yığılmış en az 21 ceset görülüyor.

Videoda, manastırın kurşun delikleriyle dolu duvarlarının görüntüleri de yer aldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.