Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 00:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Tokat’ta hasta taşıyan bir ambulans otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, hasta adam başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Gop Bulvarı SGK Kavşağı'nda A.K. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, M.A. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan yaşlı adam olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.
[Fotoğraf: İHA]
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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