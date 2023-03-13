Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kamyonet minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
58 yaşındaki Mehmet Eraslan yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Gürçeşme kavşağında 62 yaşındaki Bahadır Er idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Bahadır Er ve Bülent Erbil yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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