Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta, narkotik köpeği "Okka" ile arama yaptı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine araçtaki 2 kişinin üst aramasında 197 gram toz esrar ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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