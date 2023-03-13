Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta, narkotik köpeği "Okka" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine araçtaki 2 kişinin üst aramasında 197 gram toz esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.