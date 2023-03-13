Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da plajdan kum çalan 4 kişiye para cezası
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde plajdan kum çaldığı iddia edilen 4 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'ndeki Ada mevkisinde devriye esnasında, plaj kumunun römorklara yüklendiğini belirledi.
Gözaltına alınan İ.S, O.Y, E.K. ve C.İ. işlemin ardından serbest bırakıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere idari para cezası uygulandı.
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