Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular 12 Mart anısına iniş ve çıkışlarla dolu, orman içinden, tarihi mahalle ve yapıların yanından geçerek 25 sporcunun katılımıyla “İstiklal Yürüyüşü” programını gerçekleştirdi.

Zaman zaman fırtına nedeniyle sporcuların zor anlar yaşadığı etkinlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nden Akçakale'nin Hozervek Mahallesi'ne ulaşan sporcular bu noktadan itibaren orman içinden dik bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Zirvede ay-yıldız yaparak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular daha sonra inişe geçerek tarihi mahallelerin yanından Çamlıköy köyüne inip yemek molası verdi ve 12 kilometrelik etkinliği başlangıç noktası olan Bağlarbaşı Mahallesi'nde yürüyüşü tamamladı.

Etkinliğe katılan sporculardan Ayşegül Koçoğlu, 12 Mart'ın önemli bir gün olduğunu belirterek, "Mehmet Akif Ersoy bu mısralarda çok şey anlatmış ve çok şey paylaşmış. Bunun yaşanmışlıkları da var. En az yaşanmışlıklar kadar değerli bir paylaşım yapmış bizimle. Yürüyüşümüz de oldukça zordu ama güzel geçti. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Bir diğer sporcu Serpil Öz de "Bugünkü yürüyüşümüz İstiklal Yürüyüşü ve çok anlamlı bir yürüyüş oldu. Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce vatan-millet duygularıyla yazdığı marşı şuan deprem bölgesindeki acılarla daha çok hissediyoruz. Bizim için daha da anlamlı. Böyle bir ülkeye sahip olduğumuz için, böyle bir şairimiz olduğu için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.