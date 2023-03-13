Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de 3 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli’de FETÖ’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü tutuklandı, yakalanan 2 üye hakkında işlem yapıldı.
Denizli’de son bir hafta içinde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar açıklandı.
Yapılan faaliyette “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Devam eden çalışmalar çerçevesinde 2 üye daha yakalandı. Yakalanan üyeler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.
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