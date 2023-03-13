Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da depremzedeler için uyku tulumu ve battaniye üretiliyor
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde üretilen uyku tulumu ve battaniye gibi kışlık malzemeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildi.
Dalaman Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmen ve usta öğreticilerin yanı sıra kursiyerler ve gönüllüler afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedeler için ilk aşamada kalın polar kumaştan 150 battaniye, 200 şal, 150 bere, 100 kadın pijama takımı ve 350 uyku tulumu dikildi.
Dikilen kışlık malzemeler, afetzedelere ulaştırılmak üzere Dalaman Kaymakamlığına teslim edildi.
Dalaman Halk Eğitim Merkezinde, depremzedeler için üretime devam edileceği belirtildi.
Etiketler: Muğla
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