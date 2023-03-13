Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 19:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de son bir haftada 107 trafik kazası meydana geldi
[Fotograf: İHA]
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45i yaralanmalı ve 62’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 107 trafik kazası meydana geldi.
Denizli’de 6-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.
Yapılan çalışmalarda 17 bin 762 araç kontrol edildi, bu araçlardan 1 bin 950 tanesi hakkında işlem yapıldı.
Şehir genelinde toplamda 107 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45’si yaralanmalı, 62’si maddi hasarlı kaza oldu.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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