Denizli’de 6-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.

Yapılan çalışmalarda 17 bin 762 araç kontrol edildi, bu araçlardan 1 bin 950 tanesi hakkında işlem yapıldı.

Şehir genelinde toplamda 107 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45’si yaralanmalı, 62’si maddi hasarlı kaza oldu.